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Güncel

İstanbul polisi iş yerlerini ziyaret etti, dolandırıcılığa karşı uyardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, iş yerlerini ziyaret ederek uyarılarda bulundu.

AA14 Nisan 2020 Salı 12:10 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 12:11
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Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri kötü niyetli kullanıp, vatandaşları gerek telefonla arayarak gerekse ikamet ve iş yerlerine giderek dolandırmaya çalışanları engellemek amacıyla Çatalca ve Sarıyer'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında, esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyaran ve bilgi veren polis ekipleri, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri de hatırlatarak broşür dağıttı.

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