İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu yıl terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristeler listesinde yer alan 10 teröristi yakalayarak tarihi bir başarıya imza attı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor.

İstihbarat çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonrası operasyonlarını gerçekleştiren İstanbul polisi, terör örgütü DHKP/C'ye tarihi bir darbe vurdu.

Yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristeler listesinde 1'i "mavi", 1'i "yeşil" ve 8'i "gri" kategoride bulunan 10 terörist yakalandı.