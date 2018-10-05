İstanbul polisinin 'Sizin için varız' projesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen 'Sizin için varız' projesi kapsamında, Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 154 öğrenciye Çanakkale Şehitliği gezdirildi.