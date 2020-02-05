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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

05.02.2020  18:52 - Güncelleme: 05.02.2020  19:35

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi. 

Ulaştırma Bakanı Turhan: "183 yolcu bulunan uçakta can kaybı yok”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakta 183 yolcunun bulunduğunu ve olayda can kaybının olmadığını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yaptı. Sert iniş yapan uçağın kırıma uğradığını belirten Bakan Turhan, 183 yolcunun bulunduğu uçakta can kaybı olmadığını ve yaralıların bulunduğunu açıkladı. Bakan Turhan, yolcuların bazılarının kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldığını, bazı yolcuların acil servis birimleri tarafından tahliye edildiğini açıkladı.

Savcılık soruşturma başlattı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düşen uçakla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas'ta yolu kardan kapalı köyde fenalaşan yaşlı adam 11 saatte hastaneye ulaştırıldı

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