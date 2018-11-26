İstanbul askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu 1 askerimiz de yaralandı
İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı
- AA
Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı. Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.
EĞİTİM UÇUŞU İÇİN KALKMIŞ
Sancaktepe'de düşen helikopterin eğitim uçuşu için kalktığı bildirildi.
İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Yerlikaya: Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var.
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