İstanbul seçim sonuçları 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? İstanbul seçim sonuçları canlı izle son dakika!

İstanbul’da sandıklar kapandı. Oy verme işlemi sona erdi. İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz. 23 Haziran İstanbul oy sayımı yapılıyor. YSK kararı uyarınca saat 21.00'a kadar sonuçların yayınlanmaması gerekiyor. Ancak YSK çoğunlukla bu saati daha erkene alıyor. Sonuçların saat 18.00'den itibaren açıklanmaya başlaması bekleniyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel ile bağımsız adaylar yarışıyor. İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika gelişmelerini anbean haberimizde takip edebilirsiniz…

İstanbul seçimlerinde ANKA ajansından gelen sonuçlar şöyle;

Açılan sandık sayısı: 1627 – oranı yüzde 05.22

Oy farkı: 54.990

1. Aday : Yüzde 56.10

2. Aday: Yüzde 43.59

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saat 18:00'a kadar seçim sonuçlarıyla ilgili yorumların, tahminlerin yapılması yasak olacak. Aynı şekilde televizyon ve radyolarda da seçim sonuçlarına ilişkin tüm yayınlar 21:00'e kadar yasaklı olacak.

YSK GİRİŞ SAYFASI (YSK.GOV.TR)

YSK sistemine sandıklardan gelen veriler teker teker giriliyor. İlk verilerin girilip, yayın yasağının kalmasının ardından ysk.gov.tr üzerinden seçim sonuçları anlık olarak sorgulanacak. YSK giriş sayfasına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

YSK HAKKINDA

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.