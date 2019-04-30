İstanbul seçimlerine ilişkin itiraz süreci tamamlanmak üzere
İstanbul seçimlerine ilişkin itiraz süreci tamamlanmak üzere. Belgelerin Perşembe günü YSK'ya gelmesi bekleniyor. YSK'nın İstanbul'dan gelen evrakları Pazartesi günü gündeme alarak görüşmeye başlaması bekleniyor.
- DHA
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