İstanbul sele teslim! Birçok evi ve iş yerini su bastı

Akşam saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.

Yağışa yakalananlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı. Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu çıkışı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bazı ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

CAMİYE SIĞINAN VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI



1271. Sokakta bulunan Esenyurt Müftülüğüne bağlı İrşad Camisi'ne sığınan bazı vatandaşlar, caminin giriş katını su basması üzerine burada mahsur kaldı. Sokaktaki suyun boşaltılmasının ardından vatandaşlar camiden çıkarılırken ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam etti.

FABRİKADAKİ 4 İŞÇİ MAHSUR KALDI

Akçaburgaz Mahallesi 3137 Sokak içerisinde bulunan bir fabrikada ise 4 işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Yağış nedeniyle fabrika sular altında kalırken, elektrik kaçağı ihtimaline karşı işçilere müdahale edilemediği öğrenildi.

HARAMİDERE'Sİ TAŞTI

Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki Haramidere'nin taşması sonucu 19 Mayıs Bulvarı ve çevresindeki sokaklar araç ve yaya geçişine kapatıldı.

BODRUMDA MAHSUR KALANLAR YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİYİ VATANDAŞLAR KURTARDI



Pınar ve Yeşilkent Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerini su bastı. Baskın sonrası evlerinde mahsur kalan vatandaşlar hem komşuları hem de ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yeşilkent Mahallesi 1301 sokakta 4 katlı binanın Bodrum katında mahsur kalan 2 kişi ise vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaşanan panik anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan komşularını kurtaran Muhammet isimli vatandaş yaşananları anlatarak, " Parmaklığı kırdık diğer arkadaşlarda geldi kurtardık" dedi.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI



Sahil kesimlerinden görülen şimşek çakmaları ise geceyi gündüze çevirdi. İstanbul Avrupa Yakasına düşen şimşekler geceyi aydınlattı.

BEYKOZ'DA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU BİR BİNADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ



Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Binayı saran dumandan etkilenenler de tahliye edildi.

TURUNCU UYARI YAPILDI



İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, meteoroloji verilerine göre bugünün ilk saatlerden itibaren görülen kuvvetli gök gürültülü sağanağın yerel, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan paylaşımda, Türkiye haritasına yer verilerek İstanbul ve çevresi için turuncu uyarı yapıldı.