İstanbul sele teslim, İmamoğlu yine tatilde

İstanbul'da Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Bağcılar ve Fatih ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Haramidere'nin taşmasıyla Esenyurt'ta Pınar ve Yeşilkent Mahalleleri sular altında kaldı. Yüzlerce vatandaşın evi, bayram günü sel sularıyla dolarken AFAD, valilik, ilçe belediyesi ekipleri olmak üzere tüm yetkili birimler harekete geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın ilk saatlerinde afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Konya Selçuklu'daki programını yarıda kesip İstanbul'a döndü, selden etkilenen vatandaşlarla buluşup incelemeler yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise yaşanan afete yönelik ne kurumsal ne de sosyal medyadan herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu'nun Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatilde olduğu ileri sürülürken, birçok İstanbullu sosyal medya hesaplarından kendisine tepki gösterdi.

Aldığı yüzlerce tepki sonrası açıklama yapmak zorunda kalan İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunarak ailesi ile birlikte şehir dışında olduğunu doğruladı. İmamoğlu, ekipleri 'online' yönettiğini iddia etti.

HER AFETTE İMAMOĞLU TATİLDE

İmamoğlu'nun daha önce de İstanbul'un karşılaştığı afetlerde tatilde olması akıllara geldi. İstanbul'un afetler karşısında bulamadığı İBB Başkanının olaylar üzerine çıktığı tatiller ise şu şekilde:

17 Ağustos 2019: İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında birçok ilçe sel sularının altında kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıktı. İBB Başkanı tepkiler üzere tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul'a geldi, ardından ilk uçakla Bodrum'a döndü.

24 Ocak 2020: Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem bölgesine ziyaret etmek için gitti. 20 dakika kaldığı Elazığ'da soluğu Erzurum'un kış tatil bölgesi olan Palandöken'de aldı.

24 Ocak 2022: İstanbul'da haftalar öncesine uyarısı yapılan kar yağışı etkisini gösterdi. İBB yönetimi karla mücadele kapsamında çalışma yapmayınca yollar kapandı. Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullunun yardım beklediği saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balık yedi.