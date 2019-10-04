İstanbul şiddetli yağışa teslim olacak: Akşam saatlerine dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da hava durumu, gün içerisinde az bulutlu ve açık hava seyderken akşam saatlerinde parçalı ve bulutlu bir hava İstanbul'u etkisi altına alacak. Gece itibari ile sağanak ve gök gürültülü bir hava İstanbulluları bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

İstanbul: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerindeitibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAĞIŞ UYARISI

İSTANBUL Valiliği, İstanbul'un yarın akşamdan itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgilere göre, yurt genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, geçen hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu, açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya'dan başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakacağı ifade edildi.

5 Ekim Cumartesi günü ise bölgenin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yağışların Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü etkili olduktan sonra pazartesi günü bölgeyi terk etmesi ve aynı gün bölgenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cumartesi günü hissedilir derecede azalacak. Mevsim normalleri civarı ve yer yer altına düşmesi beklenen hava sıcaklıkları 8 Ekim Salı gününden itibaren tüm bölgede tekrar artacak. Rüzgarın yarın bölgenin batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli (40-70 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor."