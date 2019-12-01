İstanbul Şişli'de cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Şişli'de seyir halindeki cipe ve bir otomobile başka bir otomobilden düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.
- DHA
Gece saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde cipin yoluna devam ettiği, arkadan gelen otomobilin ise yolda durduğu arkadan gelen bir taksinin de otomobile çarptığı görülüyor. Saldırıda cip sürücüsü ağır bir şekilde yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.