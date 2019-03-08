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İstanbul trafiği 19 yeni tünelle nefes alacak

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın, çalışma ofisinden, seçim projeleri kapsamında İstanbul trafiğine çözüm amacıyla D-100 kara yolu ve TEM’e alternatif tünel ağı planlandığı bildirildi.

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Binali Yıldırım’ın İstanbul trafiğine çözüm projeleri kapsamında, Sarıyer’den TÜYAP’a, Kuzey Marmara Otoyolu’na kadar bir tünel ağı kurulacağı belirtildi. D-100 ve TEM’e alternatif 18 tünel yapılacağı kaydedilen açıklamada, projenin şu an devam eden etabının 14,2 kilometre, planlanan etabının ise 92,2 kilometreden oluştuğu bilgisi verildi. İstanbul trafiğinin rahatlatmak için yapılacak tünellerin sayısı ise şimdilik 19 olarak belirlendi. Açıklamada, tüneller sayesinde araçlar yılda 2,5 milyon kilometre daha az yol yapılacağı, trafikte ise 50 bin saat daha az kalacağı belirtilerek, günlük toplam yakıt tasarrufunun 832 bin lira olacağına dikkat çekildi.

D-100 VE TEM’E ALTERNATİF

Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D-100 ve TEM’e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedeflendiği de kaydedilen açıklamada “İstanbul’un en kalabalık ilçeleri ortadan kesen tünellerle kuzey-güney trafiği azaltılacak. Ayrıca Dolmabahçe’den Kuzey Marmara otoyoluna direkt kesintisiz bağlantı sağlayarak Zincirlikuyu-Büyükdere trafiğinin azaltılması amaçlanıyor” denildi.

FENERBAHÇE'Yİ ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe’yi ziyaret ederek Başkan Ali Koç ile görüşen Yıldırım, hatıra defterine “Bugün renklerini kurulduğu semt olan Kadıköy’deki çayırlarda açan papatyalardan alan Fenerbahçe Spor Kulübü’müzü ziyaret ettik. Ülkemizin önemli spor faaliyetlerini her alanda yönlendiren Fenerbahçe, marka değerleriyle de ülkemize büyük katkılar vermiştir” diye yazdı. 

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