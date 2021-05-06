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İstanbul trafiğinde ''tam kapanma'' sakinliği yaşanıyor

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' nedeniyle İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte sakinlik yaşanıyor.

AA06 Mayıs 2021 Perşembe 19:42 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 19:42
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Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulamasıyla kentteki hareketlilik yerini sakinliğe bıraktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametlerinde polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptığı denetimlere bağlı kısmi yoğunluk yaşandı.

Öte yandan TEM Otoyolu Çamlıca gişeleri mevkiinde de polis ekiplerinin kontrol noktaları dolayısıyla her iki istikamette de yoğunluk gözlendi.

Beykoz'da vatandaşların manav, balık tezgahı, kuruyemişçiler gibi toplu alışveriş yapılan alanlarda yoğunluk oluşturdukları görüldü. İftar saatinin yaklaşmasıyla bazı vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 18 olarak kaydedildi.

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