İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3986
  • EURO
    7,1568
  • ALTIN
    308.744
  • BIST100
    88627.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul trafiğine korona etkisi: Yollar bomboş kaldı
Güncel

İstanbul trafiğine korona etkisi: Yollar bomboş kaldı

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan koronavirüs Türkiye'de 18 kişide tespit edilmesinin ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk seviyesi yüzde 26 oranına kadar düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü.

IHA16 Mart 2020 Pazartesi 14:53 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 14:53
ABONE OL

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. 

Yetkililerden gelen ‘evlerinizden çıkmayın’ uyarısına uyan vatandaşlar, İstanbul trafiğinde normal zamanlarda zor görünen trafik yoğunluğunu yüzde 26’ya kadar düşmesine neden oldu. Özellikle İstanbul’da öğleden sonra artan trafiğin saat 14.00’da yüzde 26 olarak ölçülmesi şaşkınlık oluşturdu. 

Normal zamanlarda trafik yoğunluğuna bağlı olarak kırmızıya bürünen İBB CepTrafik uygulaması adeta yeşile büründü. Öte yandan, azalan yoğunluk İBB’nin yol kameralarına da yansıdı.

Hareketlerindeki uyum mest ediyor! İlk baharın habercileri

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS
Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Türkiye'den almışlardı, resmen duyurdular: Savaş eğitimine başladık
Türkiye'den almışlardı, resmen duyurdular: Savaş eğitimine başladık

Türkiye'den almışlardı, resmen duyurdular: Savaş eğitimine başladık

Test sonuçları belli oldu
Test sonuçları belli oldu

Test sonuçları belli oldu

İlki test edilecek
İlki test edilecek

İlki test edilecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.