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İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

  • AA
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 16.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
 
Açıklamada, yarın 13.00'ten müsabaka bitimine kadar Neva Sokağı girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi, Refik Saydam Caddesi stat yan yol ile İspark'ın 3. ve 4. kat çıkışları ve stat yan yol istikametinin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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