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İstanbul trafiğini rahatlatacak projeyi 5 yılda çürüttü!

İstanbul trafiğini rahatlatacak proje kaderine terk edildi. 2018'de AK Partili Kadir Topbaş döneminde yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi 2019 yerel seçimleriyle sonra göreve gelen CHP'li İBB yönetimince durduruldu. Vatandaşlar, 'İmamoğlu'ndan yeni projeler beklerken o hazır faydalı projeleri iptal etti. Hizmet üretmeyen ne belediyeyi nede ülkeyi yönetebilir' sözleriyle tepki gösterdi.

29 Ocak 2024 Pazartesi 07:31 - Güncelleme:
İstanbul trafiğini rahatlatacak projeyi 5 yılda çürüttü!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2018'de AK Parti'li Kadir Topbaş döneminde yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi, 2019 yerel seçimleriyle sonra göreve gelen CHP'li İBB yönetimince durduruldu. İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Beşiktaş ve çevresindeki trafiği rahatlatacak tünel ile 70 dakikalık yol 10 dakikaya düşürülmesi ve böylece yılda yaklaşık 400 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanması amaçlanıyordu. Atıl halde bırakılan proje; Kabataş'tan Mecidiyeköy'e kadarki trafiği pas geçerek Levent'e kesintisiz ulaşım imkanı sunacaktı.

Sabah'ın haberine göre, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım Turan "İBB'nin CHP'ye geçmesi ile birlikte bu proje resmen durduruldu. Günde 30 bin araç geçeceği ve yılda 388 milyon liralık yakıt tasarrufunun sağlanacağı projeye yatırım yapmayıp devam ettirmeyerek adeta kendi kaderine terk etti. Malzemeler çürümeye terk edildi. AK Parti döneminde yüzde 25'i tamamlanmıştı. Proje İmamoğlu'nun siyasi hırsının kurbanı oldu" dedi.

Bölge sakinlerinden Nuray Karabivin "Levazım Tüneli tamamlansaydı ulaşımımız rahatlayacaktı. Seçimden sonra kaderine terk edildi. İmamoğlu'ndan yeni projeler beklerken o hazır faydalı projeleri iptal etti. Hizmet üretmeyen ne belediyeyi nede ülkeyi yönetebilir"dedi.

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