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İstanbul Valiliği bayram tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valiliği, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri amacıyla aldığı tedbirleri açıkladı.

  • DHA
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Yazılı yapılan açıklamada şöyle denildi; "Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde bir bayram geçirmeleri için Valiliğimiz koordinasyonunda Büyükşehir Belediyemiz, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve diğer kurumlarca gerekli tedbirler alınmıştır. 
 
Buna göre bayram süresince;
 
-Bütün vatandaşlarımız İSTANBULKART ücret entegrasyonuna dahil olan İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Finiküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay ve Tünel'den kartlarını okutarak ücretsiz yararlanacaklardır.
 
-İSPARK tarafından işletilen tüm yol üstü otoparklar ücretsiz olarak hizmet verecektir.
 
-Bayram öncesi karayolları, toplu taşıma araçları, terminaller, havaalanları ve deniz ulaşımlarında beklenen yoğunluk nedeniyle ulaşım tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızın bütün ekipleri 24 saat esasına göre görev yapacaklardır.
 
-Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ve eğlence mekânlarında güvenlik birimlerince gerekli emniyet tedbirleri alınacak, Polis ve Jandarma personelleri nöbet hizmetlerini aksatmadan yürüteceklerdir.
 
-İSKİ, İGDAŞ, İtfaiye, Zabıta, AKOM, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü birimleri kesintisiz olarak hizmetlerine devam edeceklerdir. 
 
-Vatandaşlarımız bayram boyunca ihbar ve şikâyetlerini Valiliğimize, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Emniyet Teşkilatlarımıza, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarımızın Beyaz Masa Birimleriyle İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüklerine bildirebileceklerdir"

Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

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