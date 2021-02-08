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İstanbul Valiliği duyurdu: ''Boğaziçi'' paylaşımlarına ilişkin 2 tutuklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Twitter'daki 'Boğaziçi Dayanışması' hesabının kullanıcısı B.B. ile 'Diriliyoruz' hesabının kullanıcısı M.Ü. 'suç işlemeye tahrik' suçundan tutuklandığı bildirildi.

AA08 Şubat 2021 Pazartesi 00:43 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 00:43
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Twitter sosyal medya paylaşım sitesindeki "provokatif paylaşımlarla" ilgili çalışma yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen M.Ü'nün İstanbul'da, "Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen B.B. isimli şahsın ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Her iki şüphelinin bugün mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildikleri ifade edilen açıklamada, şüphelilerin "suç işlemeye tahrik" suçundan tutukladıkları bilgisine yer verildi.

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