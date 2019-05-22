İstanbul Valiliği: 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul Valiliği, Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun inşaattaki çukura düşerek ölümüyle ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Çarşamba günü saat 18.30'da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi adlı yavrumuz hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır"
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.