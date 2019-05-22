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İstanbul Valiliği: 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun inşaattaki çukura düşerek ölümüyle ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Çarşamba günü saat 18.30'da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi adlı yavrumuz hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" 
 

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