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İstanbul Valiliği: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu darbeden zanlı yakalandı

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu darbeden zanlının yakalandığını bildirdi.

AA21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:59 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:59
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Valilikten yapılan açıklamada, Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana geldiği hatırlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30'da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz."

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