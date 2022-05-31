İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2022 Salı / 29 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4065
  • EURO
    17,5884
  • ALTIN
    974.089
  • BIST100
    2538.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Valiliği'nden Bebek sahilindeki görüntülerle ilgili açıklama
Güncel

İstanbul Valiliği'nden Bebek sahilindeki görüntülerle ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

DHA31 Mayıs 2022 Salı 14:44 - Güncelleme:
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.