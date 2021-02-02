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İstanbul Valiliğinden Boğaziçi açıklaması: Gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'si öğrenci değil

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gözaltına alınanlar hakkında yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, dün gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'sinin burada okumadığı, bunlardan 15'inin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediğini bildirdi.

02 Şubat 2021 Salı 13:52 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 14:41
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara yönelik gözaltılar hakkında, İstanbul Valiliği'nden yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7’sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir.

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