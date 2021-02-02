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Güncel

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi protestolarına ilişkin yeni açıklama

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gözaltına alınanlar hakkında yeni bir açıklama yaptı.

02 Şubat 2021 Salı 13:52 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 13:55
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara yönelik gözaltılar hakkında, İstanbul Valiliği'nden yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7’sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir.

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