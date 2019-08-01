İstanbul Valiliği'nden 'kayıtsız Suriyeliler' açıklaması

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İstanbul Valiliği'nden 'Düzensiz göç, kayıt dışı istihdam, kayıtsız Suriyeliler' açıklaması

İstanbul Valiliği tarafından, İstanbul'da sürdürülen düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, başka illere kayıtlı Suriyeliler ve işyeri tabela denetim faaliyetleri ile ilgili açıklama  yapıldı.

  • DHA
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Yazılı açıklamada 12-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapıldığı belirtilen faaliyetlerde, "Düzensiz göçle gelen 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bu kapsamdaki yabancıların ülkelerine geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir" denildi. 
 
Açıklamada ayrıca, "Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurumların temsilcileriyle oluşturulan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi konusunda rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir. 12-31 Temmuz döneminde 7 bin 743 işyeri ziyaret edilerek, işverenlerimiz ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Bu rehberlik hizmetlerimiz 25 Ağustos 2019 tarihine kadar verilmeye devam edilecektir. İlimizdeki işyeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarda bu güne kadar 5 bin 866 işyerine rehberlik hizmeti verilmiş, mevzuata uygun olmadığı tespit edilen 1.533 işyeri tabelasının, mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir" denildi.  
 
Ayrıca vatandaşların düzensiz göçle mücadelede şikayet, soru, görüş ve önerileri için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar İletişim Merkezi YİMER 157 telefon hattının 7/24 vatandaşların hizmetinde olduğu belirtildi. 

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