İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    297.905
  • BIST100
    122142
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Valiliği'nden Elazığ depremi açıklaması
Güncel

İstanbul Valiliği'nden Elazığ depremi açıklaması

İstanbul Valiliği, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul ve çevre illerden 302 uzman arama-kurtarma personeli ile 28 sağlık personelinin Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile bölgeye hareket ettiğini bildirdi.

AA25.01.2020  07:46 - Güncelleme: 25.01.2020  07:46

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, THY uçağıyla bölgeye gönderilen ilk ekip içerisinde AFAD'ın İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kocaeli birimlerinin yanı sıra İstanbul UMKE, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil, İHH İnsani Yardım Vakfı, AKUT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Arnavutköy, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve Kadıköy belediyelerine bağlı toplam 330 personelin bulunduğu, 57 personelden oluşan bir diğer arama-kurtarma ekibinin ise kara yolu üzerinden deprem bölgesine doğru yola çıktığı belirtildi.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak 2 askeri kargo uçağı ile 16 araç ve uzman arama-kurtarma personellerinin bölgeye gönderileceği aktarılan açıklamada, 2 UMKE ekibi ile 2 ambulans ve 6 personelden oluşan 112 Acil Sağlık ekibinin de yine kara yolu ile deprem bölgesine hareket ettiği kaydedildi.

Valilik ayrıca, nefroloji, genel cerrahi ve acil hizmetler gibi branşlarda, gönüllü 20 uzman hekimden oluşan sağlık ekibinin de en kısa sürede hava yolu ile deprem bölgesine gönderileceğini bildirdi.

Açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Sizin de başınıza gelebilir! Merdiven altı temizlik malzemesi öldürüyordu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım
Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 19 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 19 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 19 kişi hayatını kaybetti

Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var

Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.