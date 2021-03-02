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İstanbul Valiliğinden ''Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması'' açıklaması

İstanbul Valiliği, Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlamanın olmadığını açıkladı.

02 Mart 2021 Salı 10:38 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 10:41
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İstanbul'un turuncuyla ifade edilen yüksek riskli şehirler arasında yer aldığını ifade eden İstanbul Valiliği, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00­-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuk ve gençlerimiz ise, 14.00-­18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur." denildi.

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