29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul Valiliği'nden 'Plastik mermi' iddialarına yalanlama

İstanbul Valiliği, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen LGBT grubuna polisin plastik mermiyle müdahale ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen LGBT grubuna İstiklal Caddesi’nde yaptıkları basın açıklaması sonrasında "polisin plastik mermi kullanarak müdahale ettiği" yönünde asılsız haber ve yorumlar yapıldığının görüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İzinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen gruba yapılan uyarıların sonuçsuz kalması üzerine zorunlu olarak polis ekiplerimizce müdahalede bulunulmuştur. Ancak, müdahale esnasında plastik mermi kullanıldığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendiren haber ve yorumlar ile sosyal medya yoluyla provakatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır."

Bakan Soylu kirli tezgahlarını ifşa etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cesur kaptan Avrupa'yı birbirine düşürdü

Cesur kaptan Avrupa'yı birbirine düşürdü

Bilimler tarihinin zirvesi

Bilimler tarihinin zirvesi

Azez’i kana bulayan teröristler yakalandı

Azez’i kana bulayan teröristler yakalandı

Küçükçekmece'yi karıştıran taciz iddiasına ilişkin açıklama

Küçükçekmece'yi karıştıran taciz iddiasına ilişkin açıklama

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası alay konusu oldu

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası alay konusu oldu

DSP'de istifa depremi

DSP'de istifa depremi

Bin adrese eş zamanlı operasyon

Bin adrese eş zamanlı operasyon

Suriyeli aşiretler YPG/PKK'ya isyan etti

Suriyeli aşiretler YPG/PKK'ya isyan etti
 

POPÜLER HABERLER

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA