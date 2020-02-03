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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlaması nedeniyle sosyal medyada bir mesaj yayınladı.

HABERİN
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03.02.2020  15:42 - Güncelleme: 03.02.2020  15:43

Vali Yerlikaya, “İstanbul’da deprem başta olmak üzere; muhtemel afetlere karşı büyük bir gayretle hazırlık yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla; İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, 2006 yılında başlayan çalışmalar, aralıksız devam ediyor” diyerek, okullarda yürütülen yapım ve güçlendirme çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Vali Yerlikaya, “İstanbul’da 1999’dan önce inşa edilen ve Deprem Güvenlik Analizleri’ne göre riskli bulunan 283 okulu yıkıp yeniden inşa ettik. Bu okulların 800’ünü güçlendirdik. 47 okulumuzun yapımı devam ediyor. 64 okulumuzun güçlendirilmesi, 31’inin de yapımına çok yakında başlıyoruz inşallah. Böylece; 1999’dan önce yapılan okullarımızın % 90’ında, depreme karşı yenileme ve güçlendirme çalışmaları tamamlanmış oluyor. İçinde bulunduğumuz Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi 5 okulumuzu daha bugün hizmete alıyoruz” dedi.

Eğitim öğretime kazandırılan yeni okullar ve yapılan güçlendirmeler için “Hayırlı uğurlu olsun” temennisinde bulunan Vali Yerlikaya, artık tatilin bittiğini belirterek, “Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.

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