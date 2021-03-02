İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'mesai saati' açıklaması

02 Mart 2021 Salı 16:43 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 16:43

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve sağlık kuruluşları dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.