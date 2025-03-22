İstanbul Valisi Davut Gül: Bu kirli tezgâha asla geçit yok

İstanbul Valisi Davut Gül, İBB'ye yönelik soruşturma sonrası başta Saraçhane olmak üzere birçok bölgedeki provokatif eylemlere ilişkin uyarıda bulundu.

Gül, "Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir." açıklamasında bulundu.

Vali Davut Gül, "Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır." dedi.

Gül, "Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek." ifadelerini kullandı.