İstanbul Valisi Gül: 2024'ün 10 aylık döneminde 3 terör eylemi engellendi

Vali Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'un 2024 yılı ocak-ekim dönemine ilişkin emniyet verilerini açıkladı.

İstanbul'un 15 milyon 655 bin nüfusu ile "Türkiye'nin kalbi" olduğunu belirten Gül, İstanbul'un ve Türkiye'nin huzuru için kesintisiz şekilde uyum ve koordinasyon içinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kentin huzuru için verilen mücadeleler kapsamında en önemli konu başlığının terör olduğunu ifade eden Gül, "Bu yılın ilk 10 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 945 operasyonda 6 bin 23 şahıs yakalandı, 621 şahıs tutuklandı, 582 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 3 terör eylemi engellendi." dedi.

Teröre destek sağlayan kaynakları kurutmaya devam ettiklerini anlatan Gül, "Bu kapsamda düzenlediğimiz 25 operasyonda ele geçirdiğimiz 8 milyon 483 bin lira ile terörizmin finansmanına önemli bir darbe vurduk. Terör örgütlerinin başını ezmek için şehrimizin her karışında mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Organize suçlarla mücadeleye de devam ettiklerini aktaran Gül, "2024 yılının ilk 10 ayında 216 operasyonda 162 organize suç çetesi çökertildi, 1813 şahıs yakalandı, 1179 şahıs tutuklandı, 455 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 563 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. İstanbul'umuzun, vatandaşlarımızın huzurunun bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bir hukuk devleti olan ülkemizde kanunların dışına çıkan herkes karşısında devletimizi, güvenlik güçlerimizi, adaleti bulacağını unutmasın. Şehrimizin güvenliği ve esenliği için 7 bin 409 ekip, 55 bin 40 personelimiz ile asayişi sağlamaya, suçla ve suçluyla mücadelemize devam ediyoruz." bilgilerini verdi.

Kişilere karşı işlenen 8 önemli suçta yüzde 9,3, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yüzde 27,6 oranında azalma sağlandığına dikkati çeken Gül, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 98,5, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 81,8 aydınlatma oranlarıyla geçen yılki verilerin üzerine çıkıldığına işaret etti.

- "KİMİ 5, KİMİ 10 VE DAHA FAZLA YILDIR ARANAN 137 BİN 839 ŞAHIS YAKALANDI"

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2023 yılının aynı dönemine göre otodan hırsızlıkta yüzde 61, kapkaçta yüzde 60, yankesicilikte yüzde 45, oto hırsızlığında yüzde 46, evden hırsızlıkta yüzde 40 oranında düşüş sağlandığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Dolandırıcılık suçunda ise hemşehrilerimizin ve güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde yakaladığımız düşüş trendi devam ediyor. Hakkında yakalama kararı alınanlara karşı çember her geçen gün daha da daralıyor. Çeşitli suçlardan kimi 5, kimi 10 ve daha fazla yıldır aranan 137 bin 839 şahıs yakalandı. Özelikle 7 önemli suçta yakalama oranımız yüzde 33 oranında arttı. Şehrimizin güvenlik ve asayişi noktasında üzerinde durduğumuz konulardan biri de izinsiz günübirlik kiralanan konutlar. Yaptığımız denetimlerde izinsiz günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 146 konuta 16 milyon lira cezai işlem uygulandı. Hassasiyetle takip ettiğimiz bir diğer konu ise kız öğrencilerimizin kaldığı orta ve yükseköğrenim yurtları. Bu kapsamda yurt alanı ve çevresinde meydana gelebilecek asayiş olaylarının önüne geçebilmek için denetim ve tedbirlerimizi, kadın personel sayımızı artırdık. Ayrıca, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan, korku heyecan ve paniğe yol açan havai fişek ve benzeri maddelerin hangi alanlarda ve hangi saatler arasında kullanılabileceği bellidir. Bunu hatırlatma maksatlı tekrar yazısını yazdık, ayrıca da arkadaşlarımızı talimatlandırdık. 20.00-22.00 saatleri dışında gecenin birinde, ikisinde, canının istediği her yerde izinsiz havai fişek atılamaz. Buna uymayan işletmeye, kişilere karşı cezai yaptırımları uyguluyoruz, uygulamaya devam edeceğiz."

Şehrin, mahallelerinin, sokakların, hanelerin ve vatandaşın huzuru için çalışan tüm güvenlik güçlerine teşekkür eden Gül, ruhsatsız silah konusunun da üzerinde hassasiyetle durduklarını belirtti.

- "BU YILIN İLK 10 AYINDA 23 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ"

Silahla işlenen suçlara bakıldığında yüzde 97'sinin ruhsatsız silahla işlendiğini kaydeden Gül, şöyle devam etti:

"2024 yılının ilk 10 ayında 15 bin 511 silah ele geçirildi. 14 bin 231 kişi yakalandı. Ruhsatsız silah taşıyanlar, bulunduranlar şunu bilmeli ki bu bir suç ve cezası vardır. İstanbul'umuzun huzuru için mücadele verdiğimiz en önemli başlıklardan biri uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Yuvaları yıkan, gençlerimizi karanlığa sürükleyen bu küresel belayla en şiddetli şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Her zaman vurguluyoruz, bu bataklığa bir tek vatandaşımızın bile düşmesine, bu illete bir kişinin bile yakalanmasına razı değiliz. Canla başla çalışan güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda bu yılın ilk 10 ayında imal ve ticarete yönelik 8 bin 419 operasyonda 13 bin 789 şahıs yakalandı, 6 bin 710 şahıs tutuklandı, 3 bin 782 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 23 ton uyuşturucu, 35 milyondan fazla hap, 8 bin 73 kök kenevir ele geçirildi. Narkotik Vaka Analiz Sistemi'ne (NARVAS) son 10 ayda 37 bin 789 ihbar yapıldı. 56 bin 652 operasyonda 68 bin 356 şüpheli yakalandı. Özellikle evlatlarımızı bu illetten uzak tutmak için okullarımızın çevresindeki kafeleri, parkları, bahçeleri sürekli denetliyoruz. Bu kapsamda yaptığımız 68 bin 303 denetimden 13 bin 803'ünü okullarımızın açıldığı 9 Eylül'den bugüne gerçekleştirdik. Ayrıca gelecek nesillerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak, 18 yaşından küçüklere alkol ve sigara satışını engellemek amacıyla bu ürünleri satma ruhsatı bulunan iş yerlerine görüntülü kamera sistemi takma zorunluluğu getirdik. Uyuşturucu ile mücadelede en büyük yardımcımız evlatlarını herkesten iyi tanıyan annelerimiz. Biliyoruz ki annelerimiz olmadan bu mücadelenin bir tarafı eksik kalır. Bu kapsamda yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle 405 bin 953 annemizi bilgilendirdik. Şehrimizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız."

- BU YILIN İLK 10 AYINDA 144 KİŞİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'da trafik konusuna da değinen Vali Gül, kentte 5 milyon 700 binden fazla aracın bulunduğunu, günün her saatinde trafik yoğunluğu yaşandığını anlattı.

Trafiğin akıcılığını ve güvenliğini sağlamak için 5 bin 771 personel ve 1844 ekiple bu yılın ilk 10 ayında 14 milyondan fazla denetim gerçekleştirildiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:



"Maalesef tüm bu tedbirlerimize rağmen 50'si motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere 130 ölümlü kazada 144 vatandaşımızı kaybettik, 34 bin 590 vatandaşımız yaralandı. Güvenli ve huzurlu trafik için yasa dışı çakarla trafikte üstünlük taslayanlara 3 bin 138 cezai işlem uyguladık. En kıymetlilerimizi, göz aydınlığı evlatlarımızı taşıyan okul servislerine 114 bin denetim gerçekleştirdik. Bütün hemşehrilerimden, yayalarımızdan, sürücülerimizden ricam, lütfen ama lütfen kurallara uyalım. Trafikte dikkati, tedbiri elden bırakmayalım. Sürekli üzerinde durduğumuz bir diğer husus ise asker uğurlamalarında, düğünlerde, spor başarılarının kutlamasında konvoy yapılması ve silah kullanılması. Gürültü rahatsızlığına neden olduğu gibi insanların hayatını da tehlikeye atıyor. Bunlarla ilgili denetimlerimiz de aynı şekilde devam edecek. Bunlara asla müsamaha göstermiyoruz, göstermeyeceğiz. Bu suçlara, bu kabahatlere gerekli cezai işlemleri ve yaptırımları sonuna kadar uyguluyoruz, uygulamaya devam edeceğiz. İstanbul'un huzurunu her şeyden çok önemsiyoruz, bu konuda da son derece kararlıyız, dirayetliyiz."

- "60 BİNDEN FAZLA DÜZENSİZ GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ VE SINIR DIŞI İŞLEMİ BAŞLATILDI"

Göç başlığına ilişkin de verileri açıklayan Gül, "Göç küresel bir sorun haline geldi. Bugün dünyamızda, yüz milyonlarca insan savaşlar, kıtlık, iklim değişikliği gibi sebeplerle doğup büyüdüğü ülkesini, yerini, yurdunu terk ediyor. Bu göç yolculuğunun geçiş güzergahı olan ülkemiz ve şehrimizde hukuk ve ahlaktan taviz vermeden başarılı bir mücadele yürütülüyor. 1 milyon 31 bin 84 yabancının yaşadığı şehrimizde göçmen tacirlerine karşı ilk 10 ayda 300 operasyon yapıldı, 739 şahıs yakalandı, 259 şahıs tutuklandı, 123 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 127 araca el konuldu. Dünyaya örnek olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla 586 binden fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 60 binden fazla düzensiz göçmen tespit edildi ve sınır dışı işlemi başlatıldı." diye konuştu.

Toplantıya, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de katıldı.