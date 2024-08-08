İstanbul Valisi Gül, 7 aylık bilançoyu açıkladı

Vali Gül, "Bu yılın ilk 7 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 336 operasyonda 4 bin 887 şahıs yakalandı, 447 şahıs tutuklandı, 483 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sadece son bir ayda PKK/KCK'ya 43, FETÖ'ye 61, dini istismar eden terör örgütlerine 94, sol terör örgütlerine 7 operasyon düzenlendi. 413 şahıs yakalandı, 52 şahıs tutuklandı, 60 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kararlı mücadelemiz ve güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde biri bombalı olmak üzere 2 terör eylemi engellendi" dedi.

İstanbul Emniyet Verileri Değerlendirme Toplantısı Vali Davut Gül'ün katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı. Toplantıda, 2024'ün ilk 7 ayında İstanbul'da yaşanan olaylara ilişkin emniyet verileri açıklandı.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN DİKKATİ SAYESİNDE 2 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ"

Toplantıda verileri açıklayan Vali Davut Gül, "Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimizi, daha da güvenli bir kent haline getirmek için 7 gün 24 saat, mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki İstanbul'umuzun huzuru, Türkiye'mizin huzuru demektir. Bu yılın ilk 7 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 336 operasyonda 4 bin 887 şahıs yakalandı, 447 şahıs tutuklandı, 483 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sadece son bir ayda PKK/KCK'ya 43, FETÖ'ye 61, dini istismar eden terör örgütlerine 94, sol terör örgütlerine 7 operasyon düzenlendi. 413 şahıs yakalandı, 52 şahıs tutuklandı, 60 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kararlı mücadelemiz ve güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde biri bombalı olmak üzere 2 terör eylemi engellendi" dedi.

"747 OPERASYONDA 119 SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ"

Vali Gül, "Güvenlik güçlerimiz İstanbul'da başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda 2024 yılının ilk 7 ayında 747 operasyonda 119 suç çetesi çökertildi. 3 bin 583 şahıs yakalandı, bin 677 şahıs tutuklandı, 708 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 33 milyar 411 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Altını çizerek söylüyorum yaklaşık 1 milyar dolarlık suçtan elde edilen mal varlığına el konulmuş oldu. Sadece Temmuz ayında yapılan 23 operasyonda 15 suç çetesi çökertildi. 10 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarının şehrimizin, hemşehrilerimizin huzurunu bozmasına izin verilmedi. Bundan sonra da verilmeyecek" diye konuştu.

"GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİK"

Gül, "Şehrimizdeki herkesin hukukunu korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak en büyük gayemiz. Bu anlayışla bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre Sayın Bakanımızın öncülüğünde büyük başarılar elde ettik. Ekranda gördüğünüz üzere kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 10, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun ise yüzde 24 oranında azalması sağlandı. Bu suçlardan kişilere karşı işlenenlerde yüzde 98, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 79 aydınlatma oranlarıyla Türkiye ortalamasının üzerinde başarıya ulaşıldı. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlık yüzde 52, kapkaç yüzde 55, yankesicilik yüzde 45, oto hırsızlığı yüzde 43, evden hırsızlık yüzde 36 oranında düştü. Çeşitli suçlardan kimi beş, kimi on ve daha fazla yıldır aranan 105 bin 176 şahıs yakalandı. Sadece dolandırıcılık suçuyla ilgili daha çok çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Bu konuda istediğimiz hedeflere ulaşabilmek için hemşehrilerimizin daha bilinçli olmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ASKER UĞURLAMALARI SEBEBİYLE VATANDAŞLARIMIZIN HUZURUNUN BOZULMASINA ASLA MÜSAMAHAMIZ YOK"

İstanbul'daki trafik faaliyetlerine ilişkin de konuşan Vali Gül, "Günün her saati trafik akışı olan şehrimizde 5 bin 236 personel, 811 ekiple görevimizin başındayız. Güvenli ve akıcı bir trafik için yılın ilk 7 ayında 10 milyona yakın denetim yaptık. 29'u motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere meydana gelen 81 ölümlü kazada maalesef 94 vatandaşımız hayatını kaybetti. 22 bin 420 vatandaşımız yaralandı. 5'i motosiklet ve motorlu bisiklet olan bu ölümlü kazaların 13'ü son bir ayda meydana geldi. Buradan sizler aracılığıyla sürücülerimize, yayalarımıza tekrar seslenmek istiyorum. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Çok önem verdiğimiz bir konu da şu; Asker uğurlamalarında, düğünlerde konvoy yapılarak trafiğin aksatılmasına, silah kullanılmasına bu şekilde vatandaşlarımızın huzurunun bozulmasına asla müsamahamız yok" ifadelerini kullandı.

"100 MOBİL GÖÇ NOKTASI ARACIMIZLA 420 BİNE YAKIN YABANCININ KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Gül, "Bir diğer başlığımız, artık küresel bir sorun haline gelen göç. Şehrimizin hedef ve geçiş noktasında olması sebebiyle bu alanda mücadelemize devam ediyoruz. 1 milyon 74 bin 400 yabancının yaşadığı şehrimizde yılın ilk yedi ayında vize muafiyeti veya ikamet süresi sona eren 191 bin 716 yabancı çıkış yaptı. 31 bin 765 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine geri döndü. Göçmen kaçakçılığına yönelik 174 operasyonda 420 şahıs yakalandı, 119 şahıs tutuklandı, 56 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonların 44'ü son bir ayda yapıldı. Dünyada bir ilk olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla Ocak ayından Temmuz sonuna kadar 420 bine yakın yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 42 bin 709 düzensiz göçmen tespit edildi" dedi.

"PLAJ OLARAK İŞLETİLMEYEN YERLERDE LÜTFEN AMA LÜTFEN DENİZE GİRİLMESİN"

Son olarak denizde boğulma vakalarının artışına ve bu konuda alınan tedbirlere değinen Gül, "Cankurtaranın olmadığı saatlerde ya da plaj olarak işletilmeyen yerlerde lütfen ama lütfen denize girilmesin. Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde, denizin dalgalı olması sebebiyle maalesef boğulma vakaları artıyor. Bu yıl içerisinde de 44 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bundan sonra hem kurumlarımızın alacağı tedbirler hem de vatandaşlarımızın bu anlamda kurallara riayet etmesiyle birlikte boğulma vakaları sıfırlanır. Bu meseleye bir istatistik olarak bakmıyoruz. 1 vatandaşımızın bile tırnağına zarar gelsin istemiyoruz" diye konuştu.