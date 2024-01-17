İstanbul Valisi Gül: Gençlerin karar alma sürecine katılmasını sağlayacağız

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılının başında hayata geçirilen "Öğrenci Meclisi" projesi kapsamında her sınıftan bir kız, bir de erkek olmak üzere iki temsilci seçildi. Sınıf temsilcilerinin oylarıyla okul temsilcileri, okul temsilcilerinin oylarıyla da ilçe öğrenci meclisi temsilcileri belirlenirken, il öğrenci meclisi başkanı ise ilçe temsilcilerince seçildi.

İLK TOPLANTI, İLK İSTİŞARELER

İstanbul Öğrenci Meclisleri'nin ilk toplantısı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesi'nde gerçekleşti. İstanbul İl Öğrenci Meclis Başkanı seçilen Eyüpsultan Alibeyköy Anadolu Lisesi öğrencisi Yiğit Hamza Yalçın'ın başkanlığındaki ilk toplantıya, Vali Davut Gül de katıldı.

Öğrenci meclisi temsilcilerinin yanı sıra, rektörler, rektör yardımcıları, dekanların da katılım sağladığı toplantıda; başta akran zorbalığı, yapay zeka, öğrenci meclislerinin işlevsel hale getirilmesi olmak üzere birçok konuda istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, üniversitelerin rektör vekilleri, dekanlar, kamu kurumlarının il müdürleri, eğitim sendikaları temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği başkanları da hazır bulundu.

VALİ GÜL: "OKULLARIMIZ İSTEDİĞİ HER ETKİNLİĞİ YAPABİLİR"

İstanbul Valisi Gül, seçilen öğrenci, öğretmen ve meclis üyelerini tebrik ederek başladığı konuşmasında öğrenci meclisi ile gençlerin karar alma sürecine katılımlarını arzuladıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta gençlerin karar sürecinde olmasını tavsiye ettiğini hatırlatan Gül, "İstanbul'da öğrenci meclisleriyle okul temelli, ilçe ve il özelinde koordinasyon sağlayan bir yapıyla, gençlerin karar alma sürecine katılmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

İL ÖĞRENCİ MECLİSİNİN İŞLEVİNE DEĞİNEN GÜL, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:



"Okullarımız, okul özelinde her hafta toplanabilir ve istediği her etkinliği yapabilir. Öğretmenlerimiz burada öğrencilerimize rehberlik edecek. Okulu merkeze aldığımız için etkinliklerimiz de fazla olacak. Öğrenci Meclisleri ile öğrencilerimizin sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılmalarını ve onun bayraktarlığını yapmalarını arzu ediyoruz. Akran zorbalığına karşı, doğa sevgisi olan, vicdanlı, merhametli ve hayır diyebilen gençlerimizin yetişmesini istiyoruz."

Valilik olarak okullarda "İstanbul Öğrenci Meclisleri", "Spor Şehri İstanbul", "Enstrümansız Okul Kalmasın" ve "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" olmak üzere 4 temel proje yürüttüklerini aktaran Gül, bütün okulları güzel sanatlar, spor ve sosyal bilimler lisesi gibi bir donanıma kavuşturmayı amaçladıklarını; kitap okuyan, spor yapan, enstrüman çalan gençlerin öğrenci meclisinde konuşmasını istediklerini, bu meclislerde geleceğin liderlerinin yetişeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

İstanbul İl Öğrenci Meclis Başkanı Yiğit Hamza Yalçın'ın da, "Gençler sadece gelecek değildir, gençler şu andır ve şu anı yönetir." dedi.

Yalçın, tüm fikirleri paylaşacakları meclislerde, önemli sorunların çözümüne katkıda bulunacaklarına inandıklarını kaydetti.