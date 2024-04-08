İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2024 Pazartesi / 30 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0466
  • EURO
    34,8818
  • ALTIN
    2387.36
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Valisi Gül, İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklamada bulundu
Güncel

İstanbul Valisi Gül, İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklamada bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, İsrail karşıtı eylemlere ilişkin, 'Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar.' ifadesini kullandı.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 00:32 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül, İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklamada bulundu
ABONE OL

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da, Filistin'e destek, İsrail'i protesto etmek amacıyla son 6 ay içerisinde 947 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Tarihinde hiçbir gösteriye tahsis edilmeyen Galata köprüsü dahil, makul olan tüm talepler karşılanmıştır. Tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi Filistin konusunda da genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verilmektedir. Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar."

  • İstanbul Valisi
  • İsrail karşıtı eylemler
  • beşinci kol faaliyetleri
  • Fedakarlık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.