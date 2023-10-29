İstanbul Valisi Gül tebrikleri kabul etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul etti.
İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen törene, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, başkonsoloslar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti il başkanları, dini liderler, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Vali Gül, tebrikleri kabul ettikten sonra kutlama ve resmi geçit töreninin yapılacağı Vatan Caddesi'ne geçti.