İstanbul Valisi Gül, ''Yılın Kareleri'' oylamasına katıldı

Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret eden Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can, AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması hakkında Gül'e bilgi verdi.

Gül, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek" fotoğrafını oylayan Vali Gül, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet Kutlaması", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in çektiği "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un çektiği "Kurtarma sevinci" karesini tercih eden Gül, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın çektiği "Yanımda ol anne" konulu fotoğrafını oyladı.

Vali Gül, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, fotoğrafları çeken muhabirlerle oylamanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Fotoğrafların tamamının dünyada ses getiren fotoğraflardan olması nedeniyle seçimde bir hayli zorlandığını aktaran Gül, Anadolu Ajansının başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can da oylamanın ardından Vali Gül'e, "Anadolu Ajansı 2023 Almanak" ile AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" kitabını hediye etti.