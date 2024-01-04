İstanbul Valisi Gül'den Ankara 1 nolu Barosu'na anlamlı cevap

Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sonrası yaşanan saldırı olayına ilişkin yapılan skandal paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

Ankara 1 nolu Barosu, Yürüyüş sonrası Kelime-i Tevhid bayrağıyla evine dönen İsmail Aydemir'e, "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan üniversite öğrencisi Ege A.'nın tutuklandığı saldırı olayıyla ilgili Ankara 1 nolu Barosu resmi X hesabından skandal bir duyuru yayınladı.

ANKARA 1 NOLU BAROSU VALİ GÜL HAKKINDA SUÇ DUYURSUNDA BULUNDU

Söz konusu olayla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'ü hedef alan Ankara 1 nolu Barosu, mağdur İsmail Aydemir ve Vali Gül hakkında "Hilafet talepçileri" diyerek suç duyurusunda bulundu.

VALİ GÜL'DEN ANKARA 1 NOLU BAROSUNUN ANLAMLI CEVAP

İstanbul Valisi Davut Gül, Ankara 1 nolu Barosunun 'hilafet talepçileri' başlığıyla yaptığı suç duyurusuna Vali Gül resmi X hesabından yaptığı anlamlı paylaşımla cevap verdi.

Vali Gül paylaşımına "İstanbul" notunu düşerek Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin mahyasında "La İlahe İllallah" yazan bir fotoğrafa yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atmıştı.

Yumruklu saldırıda İsmail Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalışmıştı. Olay sonrası üniversite öğrencisi Ege A. tutuklanmıştı.