Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul Valisi Şahin: Adli veya idari işlemler derhal tesis edilecek

İstanbul Valisi Vasip Şahin, düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmemesinin önem arz ettiğini belirterek, 'Aksine davranan kişiler hakkında, durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir.' dedi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valiler Kararnamesi ile Ankara Valiliği'ne atanan İstanbul Valisi  Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın "maganda" kurşunlarının tarihe karışması için  ilan ettiği talimat doğrultusunda, "Genel Emir" yayımladı.
 
Vali Şahin, İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde yer alan emirde,  istenmeyen olayların meydana gelmemesi için düğün, nişan ve eğlence yerlerinde  hava ateş açılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini bildirdi.
 
Türkiye genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi  organizasyonlar sırasında meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş  açılması nedeniyle, yaralanma ve ölüm olaylarının meydana geldiğini hatırlatan  Şahin, "Bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile  havaya ateş açıldığı, havaya açılan ateş sonucu vatandaşlarımızdan yaralananların  olduğuna dair sosyal medyada paylaşımların yer aldığı, basın, yayın organlarında  buna benzer haberlerin yayınlandığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.
 
Şahin, meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi ve bu  çerçevede yaralanma ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik  tedbirlerin alınmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
 
'5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde  kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve  esenliğinin sağlanması amacıyla; düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar  sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesi  önem arz etmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında ateşli silahların  kullanımına ilişkin müeyyidelere uymayanlar hakkında cezai kovuşturma yapılması  ve adli cezaların verilmesi de mümkündür.'
 
Çeşitli kanun maddelerinden örnek vererek bu tür olumsuzlukların  önlenmesi için yeteri kadar yasal müeyyide olduğuna işaret eden Şahin, ateşli  silahlarla havaya ateş açılmasının engellenmesi istedi.
 
Organizasyon sahibi afiş asacak
 
"Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari  işlemler derhal tesis edilecektir" ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:
 
"Esasen izne tabi olmayan bu tür organizasyonların özellikle umumi  veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında  yapılması halinde; organizasyon gerçekleştirilmeden önce organizasyon sahipleri  tarafından kaymakamlıklara bilgi verilecektir. Kaymakamlıklarca organizasyonda  silah kullanılmaması ve havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname  alınacaktır. Bu tip organizasyonlarda silah kullanılması durumunda davetli olarak  bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına alma ve müdahale  yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma  açılacaktır. Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk  birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Organizasyon  sahipleri açık alanlarda yapılacak kutlamalarda ateş açılmaması amacıyla 50x70 cm  ebadındaki (ekteki) afiş örneklerini temin ederek, tüm katılımcıların  görebileceği uygun yerlere asacaklardır. Kamu personelinin, katıldığı  organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda  ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu kamu  görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna  soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecektir."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Selçuk, ıslık çalarak sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Bakan Selçuk, ıslık çalarak sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

Reklam dönemi resmen başlıyor

Reklam dönemi resmen başlıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA