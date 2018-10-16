İstanbul valisi Şahin: Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmesi ve stokçuluk yapılamaz

İstanbul Valisi Vasip Şahin, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilemeyeceğini, meslek kuruluşları tarafından belirlenen fiyatlar üzerinde satış yapılamayacağını belirterek, "Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmesi ve stokçuluk yapılmaz." dedi.

Şahin, valiliğin internet sitesinde "Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında" konulu açıklama yayımlatarak, stokçuluk yapanların cezalandırılacağını söyledi.

"Karar, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer"

Vatandaşların ihtiyaçlarını teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınmasının devletimizin yasal sorumlulukları arasında olduğunu aktaran Vali Şahin, "Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmekte; bu hizmet ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir." diye konuştu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, piyasanın gerekli şekilde denetleneceğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur."