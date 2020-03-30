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İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: 50 bin vatandaşa 300 bin gıda kolisi bugün yola çıkıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında kamuoyuna açıkladığı 'Hayırseverlerimizin desteğiyle 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca 300 bin Gıda Kolisi ulaştıracağız' kampanyasının ilk gıda kolileri bugün yola çıkıyor.

30 Mart 2020 Pazartesi 12:57 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 13:07
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımları kapsamında her hafta 50 bin olmak üzere 300 bin gıda kolisinin 6 hafta boyunca 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacağını açıkladı.

Yerlikaya’nın İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında kamuoyuna açıkladığı kampanyasının ilk gıda kolileri bugün yola çıkıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşa ulaştırılacak, Gıda Koli’lerinin yola çıkışı öncesi Vali Yerlikaya hayırseverlere ve kampanyaya destek verenlere teşekkür edecek.

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