İstanbul Valisi Yerlikaya: Kartal'da enkazın olduğu bölgede 7 bina boşaltıldı bir tanesinin çökme riski var
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken bina ile ilgi yaptığı açıklamada ' enkazın olduğu bölgede 7 bina boşaltıldı bir tanesinin çökme riski var. Göçük altında kalan Havva isimli kızımızla az önce arama kurtarma ekiplerimiz konuştular.' dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başlıca şu açıklamalarda bulundu:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik heyeti bu binanın faliyetini kontrol altında tutuyorlar. Çünkü etraftaki vatandaşların güvenliği adına bunu yapmak zorundayız. Risk tahlili yapar yapmaz faliyetlerimize yeniden başladık...
"SEVİNDİRECEK BİR HABER VEREYİM"
Size sevindirici haber vereyim Havva isimli kızımızla kurtarma ekiplerimiz konuşuyor. İnşallah bbu kızımız kurtarılacak. AFAD başkanımız liderliğinde bütün ekipler büyük bir uyum gösteriyor.
HAVVA SAĞ OLARAK KURTARILDI
Vali Yerlikaya'nın müjdesini verdiği Kartal'da çöken binada enkaz altında kalan 5 yaşındaki Havva Tekgöz, 18 saat sonra kurtarıldı.
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