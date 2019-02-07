İstanbul Valisi Yerlikaya: Kartal'da enkazın olduğu bölgede 7 bina boşaltıldı bir tanesinin çökme riski var İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken bina ile ilgi yaptığı açıklamada ' enkazın olduğu bölgede 7 bina boşaltıldı bir tanesinin çökme riski var. Göçük altında kalan Havva isimli kızımızla az önce arama kurtarma ekiplerimiz konuştular.' dedi.