İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı mesajı

AA 5 Eylül 2021 Pazar 23:09 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 23:09

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, yarın ders zilinin büyük bir coşkuyla yeniden çalacağını hatırlatarak, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında herkese başarılar diledi.

İstanbul'da 2 milyon 696 bin 692 öğrenci ve 154 bin 407 öğretmenin yeniden ders başı yapacağını bildiren Yerlikaya, 2021 yılı içinde İstanbul'a 36 yeni okulun kazandırıldığı, 68 okulun güçlendirildiği, 99 okulun ise inşaatının devam ettiği bilgisini verdi.

Vali Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:



"Tam 6 bin 748 okulumuz, adeta bir çiçek bahçesi gibi cıvıl cıvıl çocuklarımızın sesleriyle dolacak. Bizler yüz yüze eğitime ara vermemek için tedbirlerimizi aldık. Ancak benim de bir vali olarak değil, bir veli, bir baba olarak sizlerden çok önemli bir ricam var. Anne-babalarımız, öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz, hizmetlilerimiz, kantincilerimiz, güvenlik görevlilerimiz, altını çizerek ifade etmek istiyorum ki salgına karşı en büyük gücümüz, aşı. Eğer hala bugüne dek aşılarını yaptırmayanlar varsa, lütfen artık yaptıralım. Birinci doz aşısını yaptıran kardeşlerim, aşılarınızı lütfen tamamlayalım."

Maske, mesafe ve temiz kurallarından ödün verilmemesi tavsiyesinde bulunan Yerlikaya, spor yapılması önerisini de dile getirdi.

Yerlikaya, sözlerini "Eğitim, sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı da aydınlatan çok güçlü bir meşale. Koronavirüs salgınının bu meşaleyi söndürmesine ve eğitim hayatımızı sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz. Kovid-19 geleceğimizi bizden alamayacak." şeklinde tamamladı.