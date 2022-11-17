İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Beyoğlu'ndaki terör saldırısında yaralananlara ilişkin açıklama

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



TOPKARA ÇİFTİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETMİŞTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitiren Adem ve Mukaddes Elif Topkara çiftinin ailesine taziye ziyaretinde bulunmuştu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında şehit olan Adem-Mukaddes Elif Topkara çiftinin kıymetli ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadesini kullanmıştı.

Yerlikaya, paylaşımında taziye ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer vermişti.

Fotoğraflarda, binaya dev Türk bayrağı asıldığı ve hayatını kaybeden Adem ile Mukaddes Elif Topkara için dua okunduğu görülmüştü.