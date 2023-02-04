İstanbul Valisi Yerlikaya'dan son dakika uyarısı: Tedbirli olalım

İstanbul kar tahmini Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bu hafta sonu yoğun kar yağışı beklenirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada uyarılarda bulundu.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Meteorolojik verilere göre Pazar günü

İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s),

Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

LÜTFEN

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım.

Meteorolojik verilere göre #Pazar günü

��İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s),

����Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

⚠️LÜTFEN

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım. pic.twitter.com/lYnQxAENC0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 4, 2023

İSTANBUL'A PEŞ PEŞE KAR UYARISI! TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Sibirya kökenli soğuk hava İstanbul'a doğru hızla yaklaşıyor. Valilik ve AKOM kar yağışı öncesi teyakkuza geçti. Öğrenciler için yarıyıl tatilinin uzama ihtimalinin olduğunu ifade ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak ve Ardahan için turuncu kodlu uyarı yapılırken, Gümüşhane, Mersin, Adana ve Antalya illeri için ise sarı kodlu verildi.

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, İstanbul devam eden soğuk hava dalgasının üzerine kar yağışına da kavuşacak. Bugün aralıklarla etkisini göstermeye başlaması beklenen kar yağışının en etkili olacağı zaman dilimi ise açıklandı.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM verilerine göre soğuk hava, kuzeyli rüzgarların 60-80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile 5-7 derece civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3 derece) gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da şiddetli bir yağışının yaklaştığını ve öğrenciler için tatilinin uzama ihtimali olduğunu belirtti.

Kar fırtınası ve vorteks oluşmasının muhtemel olduğunu belirten uzmanlar saatler içerisinde yüksek bir kar birikiminin de olabileceğini ve bununla birlikte yarıyıl tatilinin de uzayabileceği konusunda söylentiler oluştu.