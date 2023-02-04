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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara 'olumsuz hava koşulları' uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 19:51 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara 'olumsuz hava koşulları' uyarısı
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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilgili birimlerle Karla Mücadele Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydederek, İstanbulluları meteorolojik gelişmelere ilişkin bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Meteorolojik verilere işaret eden Yerlikaya, "Pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, yarın için bir önemli uyarısının da motosiklet sürücüleri ve motokuryelere olduğunu belirterek, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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