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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan zorunlu haller dışında sokağa çıkılmama uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tedbirli olmanın toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zaruret olduğunu belirterek, 'Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin. Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayınız. Bu topyekun bir mücadeledir. Mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız.' ifadelerini kullandı.

AA22 Mart 2020 Pazar 12:39 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 13:04
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Vali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, baharın karşıladığı bugünlerde aynı zamanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edildiğini anımsatarak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlıklar, yetkili bütün makamlar ve İstanbul Valiliğince sürekli tedbirler alınarak vatandaşlarla paylaşıldığını kaydetti.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca açıklanan 14 kurala kesinlikle uyulması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kişisel hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerden dışarı çıkılmaması gerekmektedir. Koronavirüsün yayılmasını önlemek, kendimizin, yakınlarımızın ve toplumun sağlığını koruyabilmek için İçişleri Bakanlığımızın genelgeleriyle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı olanların evden dışarı çıkmaları yasaklanmıştır. Bu süreç, kesinlikle evlerimizde kalmamız gereken çok önemli bir tedbir dönemidir. 'Ben sağlıklıyım, bana bir şey olmaz. Evde sıkıldım, dışarı çıkmak benim için sorun olmaz. Herkes evinde zaten, ben çıkabilirim. Temiz hava iyi gelir...' diyenler, kendisine, sevdiklerine ve çevresindekilere çok büyük zararlar verebilirler. Tedbirli olmak, toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zarurettir. Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin. Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayınız. Bu topyekun bir mücadeledir. Mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız. Sabır, anlayış ve destekleriniz için teşekkür ediyorum."

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