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İstanbul Valisi Yerlikaya'nın katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı

İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya'nın katılımıyla deprem yardımı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 23:12 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vali yardımcıları ve 16 ilçe kaymakamının katılımıyla, deprem bölgelerine gönderilecek yardım malzemelerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı ve toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdiği paylaşımda, "Vali yardımcılarımız ve 16 ilçe kaymakamımızla birlikte deprem bölgelerine gönderilecek olan yardım malzemeleriyle ilgili koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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