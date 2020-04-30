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Güncel

İstanbul Valisi'nden sağlık çalışanlarına müjde: 12 bin 500 ücretsiz sefer

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, '12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanları ücretsiz taşınacak.' dedi.

30 Nisan 2020 Perşembe 14:27 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 14:38
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınacağını açıkladı.

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