30 Nisan 2020 Perşembe 14:27 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 14:38

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınacağını açıkladı.