İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınacağını açıkladı.
Sağlık çalışanlarımıza #Taksici'lerden büyük destek.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 30, 2020
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300,
İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak pic.twitter.com/2G4mCUuEUE