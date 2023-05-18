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İstanbul ve Ankara dahil 20 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 ilimizi sarı kodla uyardı. Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

18 Mayıs 2023 Perşembe 07:17 - Güncelleme:
İstanbul ve Ankara dahil 20 ile sarı kodlu uyarı
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Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara da dahil 20 ilde yaşayan vatandaşlara kritik uyarılar geldi. Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre perşembe günü İstanbul ve Ankara ile Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Sinop, Tokat ve Yalova'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI İSTENDİ

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANKARA VALİLİĞİ DE UYARDI

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısı paylaşıldı.

Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kalecik ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilen paylaşımda sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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