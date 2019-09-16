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İstanbul ve Ankara’da deprem tehlikesi arttı

Uzmanlar, Marmara Denizi’ne yakın bölgelerde deprem tehlikesinin arttığını belirtti. Deprem tehlikesi ise koordinat bazında e-Devlet şifresiyle AFAD’ın web sayfasından öğrenilebiliyor. 

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Dünya ve Türkiye’deki gelişmelere paralel olarak 23 yıl aradan sonra ‘Yeni Deprem Tehlike Haritası’ 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Doç. Dr. Bülent Özmen, ‘birinci-ikinci derece deprem bölgesi’ ifadelerinin ortadan kalktığını belirtti. Doç. Dr. Özmen, “Artık her yerleşim biriminin, hatta binanın deprem tehlikesi koordinat bazında e-Devlet şifresiyle AFAD’ın web sayfasından öğreniliyor” diye konuştu.      

 “Marmara Denizi’ne yakın ilçelerde deprem tehlikesi arttı” diyen Doç. Dr. Özmen, “Buna göre eski haritada birinci derece deprem bölgesinde gösterilen İstanbul’un Adalar, Avcılar, Bakırköy, Eminönü, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu ilçelerinin Marmara Denizi’ne yakın olan bölgelerinde beklenen maksimum yer ivmesi değerlerinde önemli artışlar oldu. Bu ilçeler içinde en fazla artış yüzde 50 ile Adalar’da meydana geldi” dedi. Doç. Dr. Özmen, eski haritada ikinci derece deprem bölgesinde gösterilen Büyükçekmece’de yüzde 70, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Güngören’in Marmara Denizi’ne yakın olan bölgelerinde ise yüzde 35-45 oranında ivme artışı olduğunu ifade etti. Eski haritada 4’üncü derece deprem bölgesi içinde gösterilen Ankara’nın, önemli değişikliklere uğradığına işaret eden Doç. Dr. Özmen şöyle konuştu; “Ankara merkez, Çankaya, Altındağ, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Keçiören, Mamak gibi merkezde olan ilçelerde deprem tehlikesi değeri yüzde 50 kadar arttı.”    

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